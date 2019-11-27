В Украине вводят новый способ выдачи водительского удостоверения: что нужно сделать

Для украинцев вводится новая функция получения водительского удостоверения, в случае его потери или кражи.

Об этом сообщают на официальной странице "Главный сервисный центр МВД" в Facebook.

В ближайшее время услуги обмена или получения удостоверения будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, у которых фотография не старше двух лет.

В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:

обмен водительского удостоверения в случае замены личных данных;

получение водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного;

получение удостоверения нового образца.

Алгоритм получения услуги:

после авторизации в электронном кабинете водителя он подает заявление в электронной форме;

к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами гражданин получает уведомление. Отказ в предоставлении услуги возможно по ряду причин, предусмотренных постановлением.

Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронной заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в Верховной Раде появился законопроект, который, в случае его принятия, может стать поистине революционным для Украины. Речь идет о проекте закона "О дорожном движении" относительно создания условий для реализации права граждан на допуск к сдаче экзамена, управление транспортными средствами и повышение уровня подготовки водителей.