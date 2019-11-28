Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 28 ноября

28 ноября украинцев ожидают дожди и относительно теплая температура воздуха.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

На большинстве территории Украины сохранится малооблачная погода. Столбик термометра покажет -1...+1 градус ночью и +2...+4 градуса днем. Ветер южный с порывами 5-10 м/с.

В Ужгороде, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке и Хмельницком ночью ожидают мокрый снег с дождем, а днем - дождь. Температура воздуха -1...+6 градусов ночью и +2...+10 днем. Ветер южный.

В центральной части Украины без осадков, облачно. Столбик термометра ночью покажет -1... +1 градуса, днем поднимется до +2... +5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах ночью ожидают мокрый снег с дождем. Днем - ясно. Температура воздуха от -1 до 0 градусов ночью и +1...+6 днем. Ветер юго-западный.

На юге Украины в Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе ночью без осадков. Ртутный столбик покажет 0...+4 градуса ночью и +7... +11 днем. Ветер юго-западный.

На севере ночью ожидают -2...0 градусов. Днем температура поднимется до +1... +3 градусов. Ночью ожидают мокрый снег с дождем, который прекратит идти под утро.

В столице ночная температура составит -1... +1 градус, днем столбик термометра покажет +2 ...+4 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Днем без осадков, лишь ночью пройдет мокрый снег с дождем.

Как сообщал "Апостроф", в Украину пришло недельное потепление, температура поднимется в среднем на 5-10 градусов.