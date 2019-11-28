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Капитуляция перед Россией: ветеран АТО жестко раскритиковал Геруса за импорт электроэнергии из РФ

четверг, 28 ноября 2019, 16:52
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Восстановление импорта электроэнергии из РФ, которое началось из-за "поправки Геруса" – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками и ее виновники должны нести ответственность.

Об этом заявил председатель правления ОО "Центр помощи и адаптации ветеранов, инвалидов, бойцов АТО и других участников боевых действий" Владимир Лютый, передает "Обозреватель".

"Это прямая капитуляция украинского государства перед российскими захватчиками. Это предательство нашего в настоящее время руководства государства, за которое они будут нести очень большую ответственность перед народом", – заявил Лютый.

По его мнению, такие действия подпадают под обвинение в государственной измене.

"Государственная измена началась с того, что ни одно решение не вынесли на публичное обсуждение. По законодательству они должны принимать открыто, обсуждать. Знаете, как собрались воры и порешали, что им делать. Это предательство", – сказал Лютый.

Он считает, что из-за импорта электроэнергии Украину сознательно снова подсаживают на энергетическую иглу Кремля.

"Нас возвращают на 10 лет назад и сажают на иглу России", – отметил Лютый.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая разрешила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. Он считает, что ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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