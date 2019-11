Почти 17 "минималок": появились детали о подаренном Зеленскому велосипеде, в сети шутят

Электровелосипед, который подарила Владимиру Зеленскому президент Эстонии Керсти Кальюлайд, изготовлен немецкой компанией Ampler Bikes и стоит 2490 евро (65 816,59 грн), то есть 17 украинских минимальных зарплат.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "КП в Украине".

Следует отметить, что на подарке есть табличка с надписью "To President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelensky". В издании также указывают, что велосипед имеет 10 скоростей, разгоняется до 25 км/час и способен проехать до 100 км без зарядки.

При этом журналисты указывают, что велосипед как подарок дороже 5 прожиточных минимумов граждан (9680 грн), и президенту придется вносить его в декларацию.

В то же время пользователи сетей все чаще шутят относительно такого подарка украинскому президенту и делятся тематическим видео из советского мультфильма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети посмеялись с подарка президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая презентовала велосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Таллинн.