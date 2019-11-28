В Одессу прибыл фрегат НАТО: опубликовано яркое фото

Утром в четверг, 28 ноября, в Одесский порт зашел корвет Commandant Birot Вооруженных сил Франции.

Об этом сообщают местные СМИ, также было опубликовано фото.

Отмечается, что французский корвет является 28 судном Военно-морских сил НАТО не из стран Черноморского бассейна, которые заходили в Черное море в 2019 году.

До этого корабль находился в Батуми в рамках оборонного сотрудничества Франции и Грузии. Там представители береговой охраны МВД Грузии и Сил спецопераций провели совместные учения с экипажем Commandant Birot.

Указывается, что корабль немного задержался на пути в Одессу из-за тумана.

Следует отметить, что ранее в Одессе бывали фрегаты ВМС Франции ЛаФэйетт, Гепратт и тральщик Capricorne. Также летом в украинский порт входило разведывательное судно DupuydeLom.

Члены экипажа корабля проведут совместные учения с украинскими моряками в рамках визита.

Как сообщал "Апостроф", летом в порт Одессы прибыло большое количество кораблей НАТО для проведения учений "Си Бриз".