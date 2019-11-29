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Дожди со снегом: синоптик дала прогноз на последний день осени и начало зимы

пятница, 29 ноября 2019, 12:02
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Последний ноября в Украине принесет с собой дождь в восточные области, мокрый снег в западные регионы и туманы с усиленным ветром по всей стране.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам ветер переформатируется на северо-западный и порывы будут сильными.

"Снижение температуры воздуха коснется 30-го ноября западных областей, где сегодня еще сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1+4 градусов", - отмечает Диденко.

На севере и в центре страны ожидается от 2 до 5 градусов тепла и сильный ветер. На востоке - от 3 до 8 градусов тепла, а на юге - 5-10 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве 30 ноября существенные осадки вероятны лишь во второй половине дня. Также не исключены осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Киеве ночью и днем составит от 1 до 4 градусов тепла.

При этом в первый день зимы в столице похолодает, но осадков не будет.

Напомним, что в четверг, 28 ноября, Харьков накрыл густой туман, улицы города, окутанные дымкой, стали поводом для художественных снимков.

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