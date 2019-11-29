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Гончарук рассказал, когда в Украине появятся качественные дороги между крупными городами

пятница, 29 ноября 2019, 07:05
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В Украине уже через 3-5 лет появляются качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на владу".

По словам главы правительства, это произойдет после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. При этом Гончарук призвал нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова полностью поменять руководящий состав областных структур.

"Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - сказал Гончарук.

Он считает, что при качественной кадровой политике снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.

Напомним, что отказаться от ямочного ремонта дорог и использовать новейшие технологии для улучшения состояния дорожного покрытия планирует "Укравтодор" в 2020 году.

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