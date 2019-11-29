Нужна самоцензура: "слуга народа" сделала новое заявление про свободу, упомянув Холокост

Бывшая журналистка и действующий народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила о самоцензуре, комментируя дело в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" София Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я считаю угрозу жизни президенту угрозами его жизни. Вместо того, мой собеседник Ахтем Чийгоз, расценивает это как оскорбление чести и достоинства. А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь? А вину возложат на того, кто угрожал? Это тоже будет оскорблением чести и достоинства ", - размышляет в своем посте депутат.

Она обращает внимание на подмену понятий и призывает к самоцензуре.

"Так скоро для нас может стать нормой "Бей жидов", или призывы к преследованию секс-меньшинств. Тогда и газ и печи и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого на генном уровне. Поэтому я осуждаю высказывания , которые к этому призывают и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность мыслить об убийствах и уничтожениях. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. и еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес Президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям ", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГБР открыли производство против Маруси Зверобой и народного депутата София Федыны за их обращение в соцсетях, в котором правоохранители увидели угрозы в адрес президента Владимира Зеленского.