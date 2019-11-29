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Волонтера разгневало заявление Королевской про "псевдопатриотов" и войну на Донбассе: видео

пятница, 29 ноября 2019, 16:43
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Военного волонтера Мариуполя Галину Единорог с позывным "Маша Украинская" разозлило последнее заявление народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Натальи Королевской о Донбассе и встрече мировых лидеров на саммите в "нормандском формате".

Об этом она написала в Facebook.

"Украина начала движение к миру, но псевдопатриоты хотят войны. Женщины Украины не дадут сорвать мирный процесс. Объединят страну", - заявила Королевская в Днепре на Форуме "Единая страна - путь к миру".

Королевская подчеркивает, что возлагает большие надежды на саммит в "нормандском формате", который пройдет 9 мая в Париже.

"Какое-то "дежавю". Королевская уже имела попытку агитировать "перестать стрелять". Мы ей тогда пообещали, что вывезем ее с "листовкой" в Водяное или Широкино и оставим там, пусть она оркам рассказывает, что надо "перестать стрелять" под обстрелами. Что-то я ее после этого не видела в Мариуполе. Не советую я ей попадать на глаза. Или это тоже угроза? Так мне очень интересно будет у нее спросить, кого она считает "псевдопатриотами", - написала волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся ажиотаж посредством нового заявления советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо о пенсии для оккупированного Донбасса.

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