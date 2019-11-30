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Второй дом: в сети показали "теплое" фото с передовой на Донбассе

суббота, 30 ноября 2019, 22:27
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Украинские военнослужащие, которые несут службу в зоне военного конфликта на Донбассе, всеми силами стараются создать комфортные условия для жизни на передовой.

Тому в подтверждение служит фото, снятое в одном из подразделений 58-й ОМБр и опубликованное на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"На фото - кухня одного из подразделений 58-й ОМБр. В первые дни начала очередной ротации один из бойцов собственноручно сбил ее из старых поддонов. Из них смастерил большой стол. За свой счет военные приобрели бойлер, стиральную машину, холодильник, плиту и другие необходимые вещи", - говорится в сообщении.

По словам волонтеров, "эти армейцы, без преувеличения, - семья. А их база - второй дом, где всегда есть горячие еда и вода, чистая постель и дружеская обстановка".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали трогательные фото "боевых" котов на Донбассе, которые живут в зоне боевых действий.

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