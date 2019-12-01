28 лет назад украинцы проголосовали за независимость: интересные факты и фото

В Украине отмечают годовщину референдума за независимость страны, который состоялся 1 декабря 1991 года.

По этому поводу в сети делятся интересными фактами и архивными фотографиями.

Референдум был назначен постановлением Верховной Рады от 11 октября 1991 года. На него был вынесен всего один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?".

При этом президиум Верховной Рады обратился к украинцам с просьбой поддержать независимость страны, обращая внимание на то, что в ином случае Украина окажется зависимой от другого государства.

Бюллетень референдума содержал текст Акта провозглашения независимости Украины, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года. В нем было два варианта ответа: "Да, подтверждаю" или "Нет, не подтверждаю".

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1 декабря 1991 года в стране работало более 34 тысячи избирательных участков, всего в голосовании приняли участие 31 миллион 891 тысяча 742 человека - 84,18% населения Украины.

90,32% участников референдума ответили на поставленный вопрос: "Да, подтверждаю". Независимость поддержали 24 области, автономная республика Крым и два города со спецстатусом. За поддержку соответствующего акта высказались более 28,8 млн украинцев

Одновременно с референдумом 1 декабря состоялись первые в истории независимой Украины выборы президента, на которых главой государства был избран Леонид Кравчук (61,59%). Второй результат на выборах президента получил Вячеслав Чорновил (23,27%), а на третьем месте оказался Левко Лукьяненко (4,49%).

2 декабря 1991 года Польша и Канада стали первыми странами, которые признали независимость нашей страны. В течение декабря это сделали 57 государств, а за год с момента объявления независимости Украину признали 130 стран мира.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский предложил отказаться от проведение военного парада во время празднования Дня Независимости в 2019 году.