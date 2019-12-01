Бил ногами и палкой: в Херсоне парень жестоко поиздевался над экс-возлюбленной, фото

23 ноября в 18:00 возле хлопчатобумажной фабрики в Херсоне молодой мужчина жестоко избил 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Анны Верещаги в соцсетях.

Девушка была очевидицей происшествия. Избивал 17-летнюю девушку парень, с которым она раньше встречалась. Сначала бил палкой, а, когда жертва упала, принялся добивать ногами.

Пострадавшей вызвали "скорую". Медики диагностировали у нее множественные ушибы и переломы. Неделю больная провела в реанимации, в понедельник ее готовят к выписке.

Расследованием уголовного дела сейчас занимается Днепровский отдел полиции в городе Херсоне.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 30 ноября в Николаеве неизвестный мужчина напал на журналиста сайта "Новости-N" Александра Влащенко.