В Харькове устроили атаку с оружием на магазин: первые подробности и фото

30 ноября в Харькове неизвестные устроили стрельбу по магазину на улице Сумской, 108.
Об инциденте сообщил Telegram-канал "Харьков. Салтовка".
В 20:00 неизвестные из стрелкового оружия обстреляли магазин, продававший сумки и чемоданы.
Пуля также повредила стекло в задней двери черного BMW, водитель которого припарковал машину рядом с местом происшествия.
Магазин находится на первом этаже 6-этажки рядом с зоомагазином и магазином обуви. Рядом - Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней № 36, Харьковская гимназия №116 Харьковского городского совета, лицей "Профессионал" и детский сад.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 25 ноября в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри, который оказался адвокатом.