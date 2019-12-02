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Боевики ДНР пошли на подлость с украинским языком: подробности

понедельник, 02 декабря 2019, 16:29
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На временно оккупированном Донбассе главари террористов хотят лишить украинский язык статуса государственного.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Новости Донбасса.

Главарь донецких террористов Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 так называемой "конституции ДНР", определив статус русского языка как единственного государственного в "республике".

Также он предложил перевести все школы на изучение русского языка, а украинский преподавать как язык национальных меньшинств - по просьбе родителей учащихся и по возможностям учебного заведения.

По словам Пушилина, таким образом якобы, будет решена задача по интеграции региона с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе, неподалеку сельскохозяйственных наделов мирных жителей у линии разграничения, были обнаружены противопехотные осколочные мины, которые производятся в России.

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