RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

21:21
Медвежонок-патриот: в сети показали трогательное фото с Донбасса
21:06
ЦИК упростила процедуру голосования на выборах: что известно
20:25
Стало известно о важном решении по Соболеву из-за расстрела его авто в Киеве
19:56
Ни одного обстрела: стало известно о неожиданной "тишине" на Донбассе
19:20
Пробивают очередное дно: появились фото последствий "русского мира" в Крыму
19:18
Драка со стрельбой в кафе Киева с пострадавшими: названа причина, новые фото и видео с места
19:10
Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото
19:00
Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м
18:54
Прокладывает маршрут: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве, видео
18:36
Вышли на заказчика: всплыли резонансные детали громкого расстрела авто в Киеве
18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
18:28
Боевиков ДНР словили на наглой лжи о потерях на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Медвежонок-патриот: в сети показали трогательное фото с Донбасса

понедельник, 02 декабря 2019, 21:21
переглянути новину українською
Фото: Вернись живым\Facebook

В сети показали, как в условиях войны, казалось бы, обычные вещи приобретают особый смысл.

Соответствующее фото опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Все на войне, кажется, приобретает новое значение. Когда простые вещи часто служат талисманами. А неприметный кусок металла напоминает, насколько ценной является жизнь", - отмечают в фонде.

Примером того, пишут на странице, служит медвежонок на рюкзаке одного из украинских военных на передовой.

"С флагом Украины возле сердца, он живет рядом с ручками и записными книжками. И просто напоминает, что нужно улыбнуться", - добавляют волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о свадьбе двух бойцов Национальной гвардии из воинской части 3008 - Анастасии и Михаила Пташки.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Переписать на маму не получится: как в Украине будут бороться с чиновниками на золотых Porsche

Зима на пороге: на выходные погода приготовила украинцам новые сюрпризы

Украина борется с гендерным неравенством, но у женщин еще большие проблемы с возможностями - помощница генсека ООН

"Украинские нацисты" обстреляли автобус с детьми ради картинки: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: