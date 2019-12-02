Медвежонок-патриот: в сети показали трогательное фото с Донбасса

В сети показали, как в условиях войны, казалось бы, обычные вещи приобретают особый смысл.

Соответствующее фото опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Все на войне, кажется, приобретает новое значение. Когда простые вещи часто служат талисманами. А неприметный кусок металла напоминает, насколько ценной является жизнь", - отмечают в фонде.

Примером того, пишут на странице, служит медвежонок на рюкзаке одного из украинских военных на передовой.

"С флагом Украины возле сердца, он живет рядом с ручками и записными книжками. И просто напоминает, что нужно улыбнуться", - добавляют волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о свадьбе двух бойцов Национальной гвардии из воинской части 3008 - Анастасии и Михаила Пташки.