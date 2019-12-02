Начнет засыпать снегом: синоптики дали детальный прогноз на 2 декабря

2-3 декабря в Украине ожидаются осадки в виде снега. Так, настоящая зимняя погода будет в западных, Винницкой и Житомирской областях.

Как говорится в сообщении Укргидрометцентра, в указанных регионах пойдет мокрый снег, возможно местами налипание мокрого снега и образование снежного покрова высотой 3-8 см.

"В Карпатах и на Закарпатье значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см; на дорогах страны, кроме юга, гололедица. Уровень опасности, желтый", - предупредили в ведомстве.

Что касается температуры, то всей стране она составит от -1 до +7 градусов тепла. Теплее всего будет в южных областях. Ночью по всей территории страны будут морозы до -7 градусов.

Напомним, что с понедельника, 2 декабря, в Украину придет мокрый снег, местами с дождем.