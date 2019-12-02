ЦИК упростила процедуру голосования на выборах: что известно

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса с помощью заявления через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.

Об этом сообщили на официальной странице общественной сети "Опора".

Такое решение было принято на заседании ЦИК в понедельник, 2 декабря.

Подать заявление об изменении места голосования можно на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее такая возможность была только при личном обращении.

Кроме зарегистрированных избирателей, временно изменить место голосования могут также граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства.

Еще одно нововведение: ЦИК разрешила одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, но и одновременно на оба.

Отказ в удовлетворении заявления избирателя будет сообщаться сразу с указанием перечня оснований для этого.

Кстати, принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов и не касается местных выборов.

Как ранее сообщал "Апостроф", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине вероятно пройдут осенью 2020 года, однако на отдельных территориях это может состояться раньше.