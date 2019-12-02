В Киеве заметили эшелон с военной техникой: опубликовано видео

2 декабря утром в центре Киева замечено передвижение эшелонов с бойцами и военной техникой.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook спортивным журналистом Русланом Свириным.

"Эшелоны с военной техникой и бойцами сегодня утром в центре Киева как напоминание для тех, кто не знал или забыл, что у нас война с московитами", - прокомментировал отснятые кадры Свирин.

По его словам, УЕФА недаром разводит сборные Украины и России на жеребьевках.

Так же, по мнению Свирина, украинском баскетбольному клубу "Киев-баскет" не стоило встречаться с красноярским "Енисеем" не только из-за разницы во времени и семичасового перелета.

"Бог отвел, ну и ребята постарались группу выиграть", - пишет Свирин.





Как сообщал "Апостроф", 25 ноября в Киев из зоны проведения Операции Объединенных сил доставили 26 раненых украинских военнослужащих, которые нуждались в переливании крови.