Зима пришла по плану: сеть в восторге от яркого фото Карпат

В высокогорье Карпат ударили настоящие зимние морозы, горные хребты укрыты снегом.

Снимок заснеженных горных склонов выложил у себя в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На фото представлен вид Черногорского хребта, снятый с вершины одной из самых известных гор Карпат – Пип Иван. Отмечается, что температура здесь опустилась до минус 15 градусов.

"По состоянию на 07:40 01.12.2019 на г. Пип Иван Черногорский температура воздуха -15°С, ветер западный, 5 м/с, ясно", - отмечают спасатели.

Опубликованное фото вызвало радостную реакцию у пользователей соцсетей.

"Ну наконец-то, и снежок на горе и морозец хороший", "Зима пришла по плану - 1 декабря", "Скоро лыжи!!!" - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.