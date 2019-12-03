Киев остановился в пробках после сильного снегопада: где не проехать

3 декабря в Киеве образовались значительные пробки на дорогах, о чем свидетельствуют данные Google Maps.

Так, на правом берегу столицы движение осложнено на улицах Богатырская, Семена Скляренко, Набережно-Рыбальская, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.

Также пробки образовались возле станций метро "Университет", "Вокзальная" и "Площадь Льва Толстого". Затруднено движение и на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила, а также на Дарницком мосту и мосту имени Патона.

При этом левый берег пробками не скован.

Напомним, что в понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.