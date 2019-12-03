Снегопады отступят: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

В среду, 4 декабря, в Украину придет антициклон Sarena, который принесет с собой прохладную погоду без осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
Она отметила, что осадки вероятны лишь к вечеру в центральных областях страны.
"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях", - указала она.
По ее словам, температура воздуха ночью по стране будет от 0 до -5 градусов, а днем от -3 до 2 градусов тепла.
Также синоптик предупредила, что на дорогах в Украине будет скользко.
Отдельно она рассказала о температуре в Киеве, где, по ее словам, ожидается около 0 градусов днем, а также есть вероятность небольшого снега вечером.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уведомили, что в начале зимы в Украине не ожидается существенных морозов.