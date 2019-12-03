В Запорожье жестко наказали вора, грабившего бабушек: видео

В Хортицком районе Запорожья горожане наказали мужчину, который обворовывал пенсионерок.

Видео разместили в Telegram-канале its_zp.

На городском рынке в районе Бабурки 41-летний Виталий обворовывал пожилых женщин. По словам мужчины, сам работает на стройке. Деньги были необходимы жене на подарок.

Мужчина постоянно закрывал лицо капюшоном куртки и пытался отвернуться, чтобы избежать ударов.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в ноябре в одном из кафе Днепра наглый вор обокрал девушку, которая сидела за соседним столиком.