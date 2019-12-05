Глава украинской делегации в ПАСЕ ответила на обвинения ее отца в связях с Россией

Отец народного депутат от президентской партии "Слуги народа", главы делегации ВР в ПАСЕ Елизаветы Ясько, является главой общественной организации "Русская музыка и культура"

Об этом сообщает издание "Деловая столица".

Поиск в реестрах показывает, что Елизавета Алексеевна Ясько является основателем общественной организации "Йелоу блу стретеджи" вместе с Алексеем Андреевичем Ясько.

Также в реестрах указано, что Алексей Ясько является основателем еще нескольких организаций, в том числе - Всеукраинской общественной организации "Русская музыка и культура" и Национального камерного ансамбля "Киевские солисты".

По данным "Википедии", Алексей Андреевич Ясько (укр. Олесь Ясько) - украинский скрипач, директор и исполнитель Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". Заслуженный артист Украины, Народный артист Украины. Лауреат I премии на Всеукраинском конкурсе скрипачей им. Н. В. Лысенко.

Сведения о родственниках Елизавета Алексеевна Ясько и Алексеем Андреевичем Ясько в "Википедии" и в Facebook отсутствуют, однако из фамилии можно делать вывод что это отец и дочь. К тому же в соцсети они являются "друзьями".

Сама Ясько на своей странице в Facebook написала, что это продолжаются провокации. На этот раз они коснулись ее семьи.

"Так, в 2008 году мой отец был одним из инициаторов создания фонда "Русская музыка и культура". Это было во времена, когда никому не пришла и мысль, что Россия может быть причастна к аннексии Крыма, до войны на Донбассе, до убийства наших воинов и мирного населения", - отметила она.

По ее словам, с началом агрессии РФ в Украине словосочетание "русская музыка/русская культура заиграли новыми красками, и эти краски имеют багровый оттенок. Конечно, уже тогда, ни коллеги-музыканты моего отца, ни мой отец не могли себе представить любое "культурную" сотрудничество со страной-агрессором.

"Всю свою жизнь мой папа занимается развитием украинской культуры. В 2015 году в качестве художественного руководителя национального ансамбля солистов "Киевские солисты" вместе с МИД Украины был соорганизатором концерта в поддержку украинских политзаключенных, незаконное содержание в РФ", - написала Ясько.

Она подчеркнула, что ее отец - Ясько Алексей Андреевич - является украинским скрипачом, Народным артистом Украины.

Как сообщал "Апостроф", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пояснила, что делала в Москве (Россия) во время Революции Достоинства в Украине.