Солдаты останутся голыми: сети разгневал приказ генерала ВСУ

В сети возмутились новым приказом командования Вооруженных сил Украины о том, что военным теперь не только запрещено получать автомобили от волонтеров, но и необходимо будет вернуть "лишний" переданный транспорт.

Об этом у себя на странице в Facebook написал офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

Он опубликовал часть телеграммы украинского генерала, где говорится, что на подразделение допускается лишь 5 единиц авто, а другой транспорт – необходимо вернуть волонтерам.

Офицер отметил, что после такого абсурдного приказа от командования можно ждать установок вернуть личные вещи или даже санитарные принадлежности, переданные для армии.

"Телеграмма генерала Танцюры - машины вернуть волонтерам. Следующим шагом будет: вернуть носки, салфетки, "мультики", "бундесы", плитоноски, оптику, системы видеонаблюдения и т.д. Украинский солдат должен быть в "дубке", металлическом шлеме, кирзачах и плащ-палатке", - заметил автор публикации.

В комментариях к публикации пользователи высказали свое возмущение приказом.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что с 1 декабря, всем подразделениям Вооруженных сил Украины запрещено принимать автомобили, купленные за средства волонтеров.