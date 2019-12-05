В России вынесли жесткий приговор известному крымскому активисту: подробности

В четверг, 5 декабря, суд в Ростове-на-Дону (РФ) вынес приговор в отношении крымского активиста Энвера Сейтосманова по делу о "создании террористической организации" - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая… признана террористической, то есть преступлением предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ… Назначить наказание в виде лишение свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год", – говорится в приговоре.

Судьи согласились с доводами прокуроров, которые выступали за такой приговор. В то же время адвокаты указали, что ни одного доказательства вины активиста представлено в суде не было, а преследование обусловлено их религиозными взглядами и активной политической позицией.

Министерство иностранных дел Украины уже обращалось к России с требованием освободить Сейтосманова и прекратить следствие против него, указывая на прямое нарушение прав человека и притеснение по религиозному признаку.

Как сообщал "Апостроф", 12 ноября в России суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению шестерых крымских татар - фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".