RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

21:11
"Шахтер" добыл разгромную победу в донецком дерби: видео
20:33
В УЕФА сделали резкое заявление по футбольной Суперлиге
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
16:25
Мадонна показала, как лечится после отмены концертов из-за проблем со здоровьем
15:55
В сети нашли самую ленивую лошадь, которая ведет себя в точности как мы на выходных: видео
15:36
В США установили впечатляющий мировой рекорд: видео
14:50
Художник заработал 240 тысяч долларов за пару бананов, приклеенных к стене: фото
14:34
Amazon угодил в скандал из-за футболок с диктатором Пиночетом и его методами казни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России вынесли жесткий приговор известному крымскому активисту: подробности

четверг, 05 декабря 2019, 11:50
переглянути новину українською

В четверг, 5 декабря, суд в Ростове-на-Дону (РФ) вынес приговор в отношении крымского активиста Энвера Сейтосманова по делу о "создании террористической организации" - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая… признана террористической, то есть преступлением предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ… Назначить наказание в виде лишение свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год", – говорится в приговоре.

Судьи согласились с доводами прокуроров, которые выступали за такой приговор. В то же время адвокаты указали, что ни одного доказательства вины активиста представлено в суде не было, а преследование обусловлено их религиозными взглядами и активной политической позицией.

Министерство иностранных дел Украины уже обращалось к России с требованием освободить Сейтосманова и прекратить следствие против него, указывая на прямое нарушение прав человека и притеснение по религиозному признаку.

Как сообщал "Апостроф", 12 ноября в России суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению шестерых крымских татар - фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: