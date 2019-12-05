"Забыли" о ребенке: в Киеве разгорелся новый скандал из-за автокресла, видео

В Киеве у таксиста и пассажирки произошел конфликт из-за автокресла для ребенка, о необходимости которого женщина при заказе авто забыла предупредить.

Видеозапись конфликта с камеры внутри такси была выложена на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, таксист поинтересовался у женщины, почему она не сообщила в заказе о необходимости наличия автокресла, та в свою очередь начинает возмущаться, что его в автомобиле такси нет. Таксист пояснил женщине, что его могут оштрафовать за перевозку ребенка без автокресла на сумму более 550 гривен, и женщина нецензурно выругавшись вышла из машины.

В сети пользователи высказали мнение относительно ситуации и в целом о штрафах за отсутствие автокресла.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве агрессивно настроенные пассажиры поскандалили с таксистом, отказавшимся везти их с ребенком без автокресла.