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Человек с большой буквы: сети растрогал рассказ про одессита, "работавшего" на месте пожара

пятница, 06 декабря 2019, 10:45
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В сети рассказали про одессита Анатолия Парфенова, который возле Одесского колледжа экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где вспыхнул смертельный пожар, раздавал спасателям бесплатно чай и кофе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе", - говорится в сообщении.

Пользователи сети в восторге от такого поступка молодого человека.

"Вот поступок настоящего мужика, и об этом надо рассказывать нашим детям, чтобы знали, кто настоящие герои. Спасибо, тебе, сынок", "У человека есть душа и голова на плечах", "Это удивительно в наше-то время! Пусть Бог помогает тебе, здоровья тебе и успехов во всем", "Зато у властей ни сочувствия, ни помощи. Ничего", "Читала, какой молодец этот бариста! Очень порядочный человек! Низкий поклон ему! Он на беде не зарабатывает. А "водилы" в мороз могут проехать мимо ребенка и не остановиться", "В сюжете новостей по телеку, расплакалась именно когда показали его, красавчик", "Таких ребят нужно в руководсво! Обладателей большого сердца, а не большмх карманов с миллионами", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно. В коридорах областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь.

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