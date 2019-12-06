Город погрузился в смрад: появились фото нового ЧП в Крыму

На аннексированном полуострове Крым в городе Феодосия произошло экологическое бедствие: люди страдают от едкого дыма из местной свалки.

Об этом сообщили в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Гореть свалка начало утром 6 декабря. Вместо свежего морозного воздуха горожане дышат опасным для здоровья дымом. На фотографиях видно, как густой дым стоит прямо над частными домами.

Дым от сжигания мусора канцерогенный. Он провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы и рак легких и дыхательных путей. Содержит ядовитые химические соединения, которые образуются при горении пластика и других материалов и химических веществ в бытовых отходах.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыме, где исчезает Симферопольское водохранилище.