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Из Украины сбежал организатор "убийства" Бабченко: появилась реакция журналиста

пятница, 06 декабря 2019, 14:17
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Бизнесмен и экс-руководитель оружейного предприятия "Шмайсер" Борис Герман, которого обвинили в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченка, уехал в Израиль из-за страха быть убитым по приказу Петра Порошенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Boombus.

Герман рассказал журналистам, что в Израиль выехал из-за проблем со здоровьем и страха за собственную жизнь. Говорит, что готов выступить свидетелем по делу экс-президента Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в захвате государственной власти и хищении средств ВСУ.

"Мне дали 30% выживаемости до суда. Там у Пороха (Петр Порошенка - ред.) полный ... будет. Чтобы этого не допустить, он уже сейчас начинает отстреливать свидетелей", - заявил Герман.

Напомним, что весной 2018 года Борис Герман получил от Вячеслава Пивоварника (экс-резидента СБУ в Москве, перешедшего на службу ФСБ - ред.) деньги и приказ ликвидировать неудобных для Кремля людей. Первым в этом списке был оппозиционный к правящему режиму журналист Аркадий Бабченко. Герман для выполнения заказа нашел бывшего иеродиакона и ультраправого активиста Алексея Цымбалюка, который впоследствии не выдержал и рассказал о предстоящем убийстве сотрудникам СБУ.

Пивоварник после начала расследования выехал в Европу и избежал наказания. А Герман получил 4,5 лет лишения свободы и вышел на свободу через полтора года - 22 ноября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф" раньше, подозреваемого в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка Бориса Германа во вторник, 29 мая, приговорили к 4,5 годам тюрьмы.


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