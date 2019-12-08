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В Донецк прибыл боевой бурят Путина: в сети показали фото

воскресенье, 08 декабря 2019, 03:27
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В сети обсуждают очередного наемника пророссийких войск, который ведет войну против украинских войск на востоке страны.

Снимки опубликовали жители местных населенных пунктов.

"Вчера эта узкоглазая мразь -"боевой бурят Путина" занял пустующую квартиру в нашем подъезде на третьем этаже. Гнида приехала из мухосранска в украинский Донецк и ведет себя, как шакал. Но карма настигнет. Подохнет, как шакал..." - пишут в сети.

Напомним, что Россия блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

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