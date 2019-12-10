Боевики ДНР внезапно обратились к России: что происходит

В Донецке оккупационная власть приняла резолюцию по поддержке Донбасса и обратилась к Государственной Думе Российской Федерации с предложением о создании межфракционной рабочей группы по Донбассу.

Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

В документе участники круглого стола "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России" обращаются к Государственной Думе с предложением о проработке вопроса создания межфракционной рабочей группы по взаимодействию с ОРДЛО.

В задачи рабочей группы могли бы войти: "мониторинг соблюдения прав и свобод соотечественников, координация федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по взаимодействию с ДНР и ЛНР, а также выявление норм, препятствующих эффективному взаимодействию Донбасса с РФ".

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики ДНР анонсировали обмен пленными между Киевом и Донецком в формате "88 на 53".