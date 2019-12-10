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Боевиков поймали на наглой лжи о гибели трех бойцов ВСУ на Донбассе

вторник, 10 декабря 2019, 23:59
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Боевики на Донбассе в очередной раз отличились наглой ложью про ВСУ, переврав информацию о гибели трех украинских военнослужащих 14 ОМБр, которые подорвались на мине в понедельник, 9 декабря.

На ложь боевиков в своем Twitter-аккаунте указал блогер под ником "Necro Mancer".

Так, боевики "перепутали" все, начиная от бригады, в которой служили бойцы, заканчивая местом, где произошло смертельное ЧП, а также обстоятельствами трагедии.

Напомним, бойцы - 29-летний Андрей Войтович, 22-летний Сергей Сирота и 49-летний Виктор Пруский подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе Золотого.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взволновал ролик о погибшем на Донбассе 38-летнем подполковнике СБУ Дмитрие Каплунове, который погиб вместе со своим 37-летнем сослуживцем Денисом Волочаевым в "серой зоне" вблизи села Староласпа (Донецкая область) в ночь на воскресенье, 1 декабря.

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