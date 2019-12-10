На место трагедии в Одессе прибыла военная техника: опубликовано видео

В Одессе заметили БТР на месте смертельного пожара, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибло 12 человек.

Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook.

В сообществе сообщили, что во вторник, 10 декабря, с 6:00 до конца работ по разбору стены здания по ул. Троицкой будет перекрыто движение по ул. Пушкинский от ул. Успенской до ул. Еврейской.

Также на место событий приехали БТР, которые, по информации в сети, будут принимать участие в сносе стены.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что завтра возможен приезд Зеленского в Одессу, но официального подтверждения пока не наблюдалось.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря полицейские сообщили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.