Воров сразу же отпустили: фото и скандальные подробности ограбления под Харьковом

В Харьковской области ограбили продуктовый магазин, вынесли товара на более чем 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал "*уевый Харьков".

"В Волчанском районе, с.Хотомля, ночью выставили магазин. Вынесли товара на более чем 30 000. Опера сработали на 100%, нашли грабителей, вернули третью часть товара, убитого, но вернули. Но этих *ук не задержали даже на три часа, а*уенная реформа в полиции. Начальница следствия Волчанска сказала "не везите я их закрывать не буду", - говорится в сообщении.

В сети показали фото разграбленного магазина, товар валяется повсюду, воры устроили настоящий погром.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 7 декабря в Одессе полиция задержала опасного грабителя. Не обошлось без стрельбы.