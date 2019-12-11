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Как россияне пытаются нажиться на переселенцах с Донбасса: в сеть попали интересные фото

среда, 11 декабря 2019, 04:15
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В сети отметили интересный факт, который удалось выявить на сайте объявлений в Российской Федерации.

Как пишет паблик "Фашик Донецкий", здесь резко повысились цены на жилье после того, как РФ начала выдавать свои паспорта людям с оккупированной части Донбасса.

"Вот так растет цена на жильё, когда узнали, что в “заветном” русском паспорте нужна прописка. А почему бы и не заработать, на глупых людях и “втюхать” им свои сараи на 20 тысяч дороже. Они же свято верят, что русские нам братья, а они же умеют только на родственниках зарабатывать", - говорится в подписи к скриншотам объявлений.

Напомним, что в сети пользователи высмеяли фотографию главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина, который очень располнел за последнее время.

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