Как россияне пытаются нажиться на переселенцах с Донбасса: в сеть попали интересные фото

В сети отметили интересный факт, который удалось выявить на сайте объявлений в Российской Федерации.

Как пишет паблик "Фашик Донецкий", здесь резко повысились цены на жилье после того, как РФ начала выдавать свои паспорта людям с оккупированной части Донбасса.

"Вот так растет цена на жильё, когда узнали, что в “заветном” русском паспорте нужна прописка. А почему бы и не заработать, на глупых людях и “втюхать” им свои сараи на 20 тысяч дороже. Они же свято верят, что русские нам братья, а они же умеют только на родственниках зарабатывать", - говорится в подписи к скриншотам объявлений.

Напомним, что в сети пользователи высмеяли фотографию главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина, который очень располнел за последнее время.