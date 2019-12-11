Украинским военным передают самолет с новейшей "начинкой": фото

Для Вооруженных сил Украины готовятся передать обновленный самолет Ил-76МД.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Армияinfarm".

Установкой нового оборудования на самолет для осуществления полетов международными трассами занималось Государственное предприятие "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП". Также на борту появилась и новая цифровая система БУР (бортовое устройство регистрации параметров полета), что позволяет повысить качество анализа полетной информации.

"В соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, установленные на самолете новые системы являются обязательными для осуществления полетов международными трассами. Их наличие на борту также является важным фактором для получения воинскими частями необходимых боевых возможностей, что сейчас формируются на основе принципов и подходов НАТО, - сообщил полковник Борис Бондарчук, начальник отдела эксплуатации - заместитель начальника управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины.

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря боевики обстреляли Станицу Луганскую на оккупированном Донбассе, чтобы дискредитировать Украину для международного сообщества.