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В Европе поставили уникальную новогоднюю елку с опасными украшениями: фото и видео

среда, 11 декабря 2019, 21:59
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В аэропорту Вильнюса (Литва) сотрудники установили оригинальную елку из конфискованных у пассажиров для перевозки в самолете запрещенных предметов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс LRT.

Вместо блестящих шариков и новогодней мишуры зеленую красавицу сделали из бытовых предметов: ножей, зажигалок, маникюрных инструментов, ножниц, гильз. Все это сотрудники службы безопасности аэропорта конфисковали у пассажиров, которые хотели провезти их в самолете не смотря на то, что правила запрещают это.

Глава безопасности аэропорта Видас Кшанас, подчеркнул, что у пассажиров ничего не отбирали, ведь им сначала рекомендуется оставить эти вещи в хранилище аэропорта или с сопровождающими людьми, и только если это невозможно, опасные предметы забирает охрана.

Ствол елки сделали из ножниц, которые покрасили в зеленый цвет. А остальными предметами украсили дерево. Верхушку сделали из специальных ножей для нарезки сыра. Получилось ярко и оригинально.

Символ Нового года поставили в зоне досмотра, как бы намекая пассажирам, что им следует быть внимательнее при сборах.

MARTYNAS JAUGELAVICIUS
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MARTYNAS JAUGELAVICIUS
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MARTYNAS JAUGELAVICIUS
1 / 1
MARTYNAS JAUGELAVICIUS
1 / 1
MARTYNAS JAUGELAVICIUS
1 / 1
MARTYNAS JAUGELAVICIUS
1 / 1
MARTYNAS JAUGELAVICIUS
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Как сообщал "Апостроф", в Киеве браконьеры начали торговать нелегально срубленными елками и соснами.

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