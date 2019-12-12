"Жара" до +10 и туман: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

В пятницу, 13 декабря, в Украине будет туманно, местами с дождями, но тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Те же туманы, морось, немного осадков в Прикарпатье и в Крыму, вялые флегматичные градусы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0…+4 градусов тепла, в Крыму ожидается +5…+10 градусов", - рассказала она.

По ее словам, в Киеве погода в этот день также не порадует.

"Облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0…+1 градус", - добавила она.

В тоже время, Диденко обнадежила, что уже с понедельника, 16 декабря, начнет теплеть.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, ждать ли снега и морозов на Рождество.