Задержание подозреваемого в убийстве Шеремета: в сети указали на интересный момент

В сети обратили внимание на интересную деталь в поведении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Оказалось, что 21 июля 2016 года, на следующий день после гибели журналиста, Антоненко выступал на концерте.

Об этом сообщает волонтер Леся Литвинова в Facebook.

Кроме того, на фестивале, где он выступал проходила ярмарка, где продавали футболки с принтами, одну из которых считают одним из главных доказательств причастности Антоненко к убийству.

"Если кто не в курсе - сразу после убийства Шеремета Риф побежал к нам играть концерт на Шапку. Заодно продать с аукциона главную улику - футболку с принтом. Эй, кто помнит этот день? Выходи, стройся. Мы ж соучастники. Кстати, общих фото в этот день должно быть до фига. Так что не стесняемся - облегчаем работу следакам", - написала Литвинова.

"Я в шоке от этого маскарада...", "На пресс-конференции сказали, что этот принт улика, потому, что его видели ещё где-то", "Просто гении эта ОПГ, три года всех за нос водили, маскировались искусно - на концертах, официальных приемах, ордена получали, оперировали", "Может всем в такие футболки одеться? Перед камерой пройтись...", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.