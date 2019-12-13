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Мечтает только о победе: сеть впечатлила история байкера, воюющего за ВСУ

пятница, 13 декабря 2019, 05:10
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В зоне боевых действий в Донбассе воюет 50-летний военный с позывным "Байк", в прошлом - байкер.

Историю бойца обнародовали на странице ООС в Facebook.

К 2014 году человек покупал старые байки, ремонтировал их и ездил на "стальных конях" Украина.

С началом военной агрессии РФ на Донбассе человек служит в ВСУ гранатометчиками. Участвовал в боях за Станицу Луганскуя, Счастье, Трехизбенку, Красногоровку и Марьинку. К своей каски "Байк" приладил своеобразный оберег - хвост лисы. По этим знаком бойца узнают на всей линии фронта.

Гранатометчик мечтает, что с окончанием боевых действий вернется к мирной жизни и снова будет заниматься средствами. Планирует приобрести себе байк Suzuki Intruder.

"Апостроф" уже писал о том, что на позициях украинских военных вблизи Песок в Донецкой области несут службу необычные солдаты: капеллан отец Сергий и рэпер с позывным "Титомир".

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