В суде по делу Шеремета приняли важное решение: фото и видео из зала

Печерский районный суд отказался объявить отвод судье Павлу Вовку, который избирает меру пресечения для подозреваемой в убийстве Павла Шеремета медика-волонтера Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что судья Вовк является зависимым от Генеральной прокуратуры и он у них "на крючке". Также он утверждал, что Вовк якобы "ненавидит Майдан всеми фибрами души".

Решение об отказе в отводе Вовка приняла судья Светлана Шапотько. По ее мнению, заявления адвоката Кузьменко являются не фактами, а личным предположением.

Присутствующие в суде выразили Шапотько свое возмущение - она выходила из зала суда вместе с полицией.

Как ранее сообщал "Апостроф", Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.