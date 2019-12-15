Кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию: перечень категорий

Матери детей с инвалидностью, которые воспитывали их до шестилетнего возраста, могут выходить на пенсию в 50 лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету "Пенсионный курьер".

Матери детей с инвалидностью, которые воспитывали их до шести лет, уйти на пенсию в 50 лет при условии наличия 15-летнего трудового стажа.

К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет. При этом, помимо привычных документов для оформлении пенсионных выплат, при назначении пенсии по возрасту матерям детей с инвалидностью, которые воспитали их до шестилетнего возраста, факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто останется без повышения пенсий в Украине, которое предполагается, начиная с 4 декабря.