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Стекло по цене элитной иномарки: украинских чиновников поймали на странной покупке

воскресенье, 15 декабря 2019, 11:11
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"Автобаза Государственного управления делами" заказала бронированное автомобильное стекло на 1,71 миллиона гривен, о чем говорится в системе "Прозорро".

Отмечается, что данный вид стекла позволяет выдержать обстрел из автоматического оружия. Заднее стоит 866 тысяч гривен, а лобовое - 841 тысячу.

Для сравнения, в интернет-магазинах такие стекла продают соответственно по 20 578 евро или 540 тысяч гривен и 19 977 евро, или 524 тысяч гривен, но неизвестно, включены ли в данную стоимость доставка и налоги.

Интересно, что за такие деньги можно купить новый седан Toyota Camry в любой комплектации, кроме Premium.

Отметим, что в прошлом году у поставщика данного стекла были приобретены Мерседесы по 600 тысяч долларов, которые оказались дороже автомобилей западных лидеров.

Напомним, что Ровенский апелляционный суд признал виновным главу НАБУ Артема Сытника в коррупции, из-за дорогого отдыха, не отраженного в декларации и оплаченного другим лицом.

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