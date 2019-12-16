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Появилась меткая фотожаба на скандал вокруг задержаний по делу Шеремета

понедельник, 16 декабря 2019, 08:06
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В сети высмеяли фотожабой задержание подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Картинку опубликовал в своем канале в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, по данному делу задержали ветерана АТО Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Суд выбрал им меру пресечения.

Пользователи сети посмеялись с этого.

Отметим, что директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы (КНИИСЭ) Александр Рувин прокомментировал тот факт, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета были определены с помощью экспертизы походки и для этого пригласили британского специалиста.

Как ранее сообщал "Апостроф", заказчики убийства журналиста Павла Шеремета могли иметь в сообщниках должностных лиц СБУ.

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