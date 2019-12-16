"Условные" доказательства в деле Шеремета: раскрыты результаты экспертиз по арестованным

Результаты экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета являются условными и полностью не говорят о вине подозреваемых Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Следствие. Инфо".

В распоряжении журналистов появились письменные результаты трех экспертиз, на которые и ссылался министр МВД Арсен Аваков, когда говорил о доказательствах виновности подозреваемых.

Экспертную комиссию возглавил заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин. Вместе со своим заместителем Андреем Семенцом он проводил психологическое исследование изображенных на видео женщин. Экспертиза подтвердила, что Юлия Кузьменко и женщина, которая вечером 19 июля 2016 года заложила под авто Павла Шеремета взрывчатку, одно и то же лицо.

Другая експертка - Екатерина Педько, судебный эксперт лаборатории криминалистических видов исследований делала портретное исследование. Она считает, что люди на видео и подозреваемые - идентичны.

Экспертиза походки, проведенная британцем Иваном Бирчем, считает доказательства достаточно-условными.

Кроме того, Иван Бирч провел еще одно комплексное исследование. И его результаты вообще ставят под сомнение всю доказательную базу, которая сейчас существует у полиции. Кроме того, эксперт утверждает, что закладывала взрывчатку и приводила ее в действие одна и та же женщина. Однако, по делу проходят две женщины - врач-кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

"Апостроф" сообщал о том, что Юлия Кузьменко - главная подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета - имеет неоспоримое алиби.