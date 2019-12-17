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Больше половины украинцев категорически против легализации азартных игр - КМИС

вторник, 17 декабря 2019, 13:57
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С 19 ноября по 13 декабря 2019 Киевский международный институт социологии в рамках Всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)" изучил мнение населения Украины о легализации игорного бизнеса.

По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.

В то же время на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18%.

Респондентам задавался вопрос о том, какие игры из приведенного для них списка все-таки могут быть разрешены в Украине. Почти половина опрошенных (50%) считают, что это могут быть лотереи; 22% - букмекерские ставки; 19% высказались за казино. 37% отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

52% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а также все семь альтернативных.

Согласно предыдущему исследованию КМИС, рейтинг президента Владимира Зеленского упал более чем на 20% из-за внедрения рынка земли, приватизации и легализации азартных игр.

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