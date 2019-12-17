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День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря

вторник, 17 декабря 2019, 07:26
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Фото: pravednik.info

17 декабря православные верующие традиционно чтут память великомученицы Варвары.

Согласно преданиям, она родилась в городе Илиополе Финикийском на территории современной Ливии. Ее отец язычник Диоскор был состоятельным и почитаемым человеком в городе. Варвара осталась без матери, будучи еще совсем маленькой.

Вскоре она пришла к христианству, чем очень разгневала отца. Диоскор долго избивал дочь и подвергал голоданию. Затем отдал в руки городской власти. Варвару казнил ее отец, но он был наказан за это - убит ударом молнии.

В День святой Варвары освящают воду, а молодые девушки устраивают гадание. Она считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

17 декабря нельзя стирать, белить, месить глину, прясть и заниматься домашними делами. Запрещено злословить и ругаться.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

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