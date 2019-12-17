Готовы действовать и днем, и ночью: опубликовано впечатляющие видео стрельб ВСУ

Минометчики Вооруженных сил Украины провели очередные учения, в ходе которых отрабатывали взаимодействие с другими видами войск.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-центром Операции Объединенных сил.

В учениях принял участие минометный взвод роты огневой поддержки, который относится к Оперативному командованию "Восток". Кроме него в учениях участвовали также пехота и бронетехника.

"Подобные учения мы проводим регулярно, почти ежемесячно. Проводятся как дневные стрельбы, так и ночные стрельбы. Для нас как для подразделения этого вполне достаточно, так как идет отработка практических навыков, а также слаженности подразделения", – отметил один из военнослужащих.

Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области прошли учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2.