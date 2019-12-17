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Проснутся все медведи и сурки: синоптик поразила украинцев прогнозом

вторник, 17 декабря 2019, 14:24
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Фото: УНН

В среду, 18 декабря, в Украине сохранится теплая погода, а столбик термометра местами даже повысит свои дневные отметки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Похоже, что завтра окончательно проснуться все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. Потому что как можно спать, когда температура воздуха в Украине на протяжении дня достигает +7 +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10 +15 градусов", – пишет синоптик.

Осадков на территории Украине не ожидается. Прогнозируется только солнце или небольшая облачность. Ветер – юго-западный небольшой.

При этом, по словам Диденко, теплая погода продержится в Украине до конца недели. Ближе к субботе начнутся также дожди.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода.

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