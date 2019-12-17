Пытаются покалечить: бойцы ВСУ рассказали о подлой тактике врага на Донбассе, видео

Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) рассказывают, что боевики в последнее время начали применять подлую тактику - они используют мины, которые взрываются не сразу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам бойцов, такие мины могут не детонировать после попадания до ста часов.

"Она сразу не разрывается… Мой товарищ остался без одного глаза, второй - плохо видит. Мина создана, чтобы человека не убить, а покалечить", - рассказал военный "Моджахед".

Бойцы говорят, что противник стреляет из запрещенного оружия в районе Горловки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали фотографию 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины Сергея Михальчука, погибшего во время вражеского обстрела в зоне ООС на Донбассе.